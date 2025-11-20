Половина жителей Ростова-на-Дону рассчитывает на получение новогодней премии

В Ростове-на-Дону 50% работающих жителей ожидают получить 13-ю зарплату или премию по итогам года. Не испытывают надежд по получение годового бонуса 42% респондентов. Такие данные приводят в пресс-службе SuperJob.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование показало, среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (54%), чем среди женщин (46%). На дополнительную выплату чаще всего рассчитывают работающие ростовчане в возрасте до 35 лет (58%). Среди респондентов в возрасте 35–45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 38%.

Больше всего тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц — 65%. Новогодние премии чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (18%). Еще 15% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов, 12% — используют финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. Кроме того, 7% жителей Ростова-на-Дону отложат годовые премии в сбережения. Еще 7% потратят 13% зарплаты на подарки, 5% намерены потратить все деньги на себя, 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Константин Соловьев