ЕС сегодня обсудит план США по урегулированию на Украине

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) обсудят сегодня разработанный США план по урегулированию на Украине, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, чтобы план сработал, в его подготовке должны участвовать украинцы и европейцы.

«То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели»,— сказала госпожа Каллас (цитата по «РИА Новости»).

По данным Financial Times, США разрабатывают план вместе с Россией. Он может включать отказ Украины от размещения иностранных войск и вооружения и передачу части территорий. Кроме того, от Украины могут потребовать признания русского языка официальным государственным в стране и предоставления официального статуса местному отделению Русской православной церкви. The Washington Post писала, что власти Украины считают невыполнимыми некоторые пункты плана.

