На Дону владельцев земель оштрафовали за захламление на 110 тысяч рублей

Суды Пролетарского, Ремонтненского и Зимовниковского районов Ростовской области признали виновными пять собственников сельскохозяйственных участков в нарушении земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверочных мероприятий специалисты ведомства выявили нарушения у четырех физических лиц и одного юридического лица. На их участках обнаружили зарастание сельхозземель травянистой растительностью — пыреем, овсюгом, острецом, а также древесной и кустарниковой порослью: вязом, дикими деревьями, белой акацией, кленом. Общая площадь заброшенных участков составила 42 га.

Собственникам выдали предписания с указанием сроков устранения недостатков, но, как следует из сообщения, они проигнорировали требования службы. Повторные выездные обследования зафиксировали неисполнение предписаний.

Россельхознадзор передал материалы дел об административных правонарушениях в суды. Рассмотрев обстоятельства, суд привлек собственников к ответственности по частям 25 и 26 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Общая сумма назначенных штрафов составила 110 тыс. руб.

Константин Соловьев