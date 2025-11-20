Литва открыла КПП на границе с Белоруссией

Движение в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе возобновлено. О снятии ограничений около 3:00 сообщила пресс-служба погранкомитета Белоруссии.

Литовская сторона начала пропуск транспорта в сопредельных КПП «Шальчининкай» и «Мядининкай». Сейчас на границе Белоруссии с Евросоюзом функционирует семь пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два — с Литвой, один — с Латвией.

В октябре правительство Литвы решило полностью закрыть границу из-за участившихся запусков метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Вчера Литва объявила, что откроет границу с Белоруссией.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».