Литва откроет границу с Белоруссией

Литва в течение суток откроет границу с Белоруссией, следует из решения правительства. Погранпункты были закрыты с 29 октября. Изначально литовская сторона планировала открыть границу 30 ноября.

«В целях обеспечения внутренней безопасности целесообразно отменить ограничения»,— сказал на заседании правительства глава МВД Литвы Владислав Кондратович (цитата по LRT). Он не исключил, что в дальнейшем Вильнюс может снова закрыть границу.

Речь идет об открытии двух последних пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай. Литва называла поводом для закрытия границы участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики.

