Белоруссия приостановила выезд литовских грузовиков через оба пункта пропуска

10 ноября с 9:00 по местному времени (совпадает с мск) временно приостановлен выезд грузовиков с литовскими регистрационными знаками через оба пункта пропуска в Белоруссии — Каменный Лог и Бенякони. Об этом сообщил белорусский пограничный комитет в Telegram-канале.

Мера необходима для организованного распределения фур на стоянках, пояснили в Погранкомитете. По данным ведомства, после длительных выходных въезда в Евросоюз на границе ожидают более 1,9 тыс. грузовиков и 2,9 тыс. легковых автомобилей.

Меньше всего фур за три дня, уточнили в Погранкомитете, последовали к пункту пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — пересекли границу 16% от нормы. Возле погранперехода Патерниеки (Григоровщина) скопилось 250 грузовиков. В Латвию через него проехали лишь 31% от нормы. У пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в Польшу ожидают 630 фур, проехали 31% грузовых авто. Через погранпереход Тересполь (Брест) за выходные проехали 32% легковых машин от нормы.

Кроме того, на территории Белоруссии до сих пор находятся 1,1 тыс. литовских грузовиков, которые не смогли выехать из-за ограничений Минска. Водителям фур разрешили пересечь границу, а транспорт переместили на спецстоянки.

26 октября Литва в одностороннем порядке закрыла госграницу с Белоруссией. 29 октября решение литовских властей подтвердили официально. В ответ на ограничения Белоруссия перестала пропускать через границу литовские грузовики. За три дня пропуск фур частично возобновился через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Второй погранпереход Шальчининкай (Бенякони) оставался полностью закрыт для литовских фур. По состоянию на 7 ноября у Мядининкая числилось 670 грузовых авто, у Шальчининкай — 410.