В Ростовской области зарплаты в HoReCa выросли на 11,7 тысяч рублей в 2025 году

Медианная зарплата в сфере туризма, ресторанов и гостиниц Ростовской области за десять месяцев 2025 года достигла 58,3 тыс. руб., увеличившись на 11,7 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба рекрутинговой платформы hh.ru.

По информации экспертов, за данный период в туристической отрасли региона появилось 10,6 тыс. вакансий, что составляет 23% от общего числа предложений по Южному федеральному округу. По уровню заработной платы Ростовская область заняла второе место в ЮФО после Краснодарского края, где медиана составила 67,1 тыс. руб.

Лидером по количеству предложений остается Краснодарский край с 28,4 тыс. вакансий (61% от общего спроса по округу). В топ-5 регионов также вошли Волгоградская область — 4,8 тыс. позиций (11%), Астраханская область — 1,4 тыс. (3%) и Республика Адыгея — свыше 0,6 тыс. вакансий (1%).

«Конкуренция в HoReCa-секторе оста6тся умеренной. В октябре на одну вакансию приходилось 6,9 резюме при норме от 4 до 8 активных откликов. Наиболее востребованными оказались повара и пекари — всего 2,4 резюме на позицию. Высокий уровень конкуренции наблюдается среди администраторов (26,7 резюме), менеджеров по туризму (24,1) и официантов (16,5)», — рассказали «Ъ-Ростов» в hh.ru.

По всему Южному федеральному округу медиана предлагаемой зарплаты в туристической отрасли составила 60,7 тыс. руб. за десять месяцев года.

Валентина Любашенко