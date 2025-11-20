В Казанском Кремле начали устанавливать новогодние декорации

В Казанском Кремле приступили к работам по установке новогодних украшений. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

«Новый год близко!» — напомнила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что главная городская елка обойдется в 18,2 млн руб. Бронирование авиабилетов на праздничный период в 2025 году увеличилось на 13%, по прогнозам, в новогодние каникулы Татарстан примет около 200 тыс. туристов.

