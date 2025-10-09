Новогодняя елка в Казани обойдется в 18,2 млн рублей

В Казани на новогоднюю елку и праздничное оформление возле Центра семьи выделят 18,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В эту стоимость входят установка и обслуживание центральной новогодней ели, светомузыкальной инсталляции «Шатер» и «Ель», домиков-шале, гирлянд, освещения и акустики на территории перед Центром семьи «Казан». Работы по установке конструкции и подключению света и музыки должны быть выполнены до 20 декабря.

Демонтаж и вывоз всех элементов оформления начнется с 15 января и завершится к 15 февраля 2026 года.

В прошлом году в Казани на украшение площадки перед Центром семьи «Казан» также выделили 18,2 млн руб, еще 10,5 млн руб потратили на замену металлического каркаса центральной елки.

Анна Кайдалова