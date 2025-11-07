В 2025 году бронирование авиабилетов на Новый год в Казань выросло на 13%

Доля бронирований авиабилетов в Казань на новогодние каникулы выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил сервис «Авиасейлс».

На столицу Татарстана приходится 2,5% всех праздничных бронирований по стране.

Наибольшее число туристов планирует прилететь из Санкт-Петербурга — 33%, из Москвы — 28%, из Сочи — 7%, из Сургута и Новосибирска — по 3%. Средняя продолжительность поездки составляет шесть дней, при этом 14% бронирований приходятся на путешествия с детьми.

Подробнее — в материале «В Казань не с пустыми карманами».

Анна Кайдалова