«Азимут» запустит рейсы Сочи — Эр-Рияд с марта 2026 года

Авиакомпания «Азимут» с 28 марта 2026 года запускает регулярные рейсы из Сочи в Эр-Рияд. Полеты в столицу Саудовской Аравии будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейс A45065 будет вылетать из Сочи в 01:30 по московскому времени и приземляться в Эр-Рияде в 05:35. Обратный рейс A45066 отправится из саудовской столицы в 06:35 и прибудет в Сочи в 10:35.

Билеты на новое направление уже доступны для покупки. Перелет из Сочи в Эр-Рияд обойдется от 18,1 тыс. руб., обратный маршрут — от 18,3 тыс. руб.

Новый маршрут станет частью расширения маршрутной сети южнороссийского авиаперевозчика из международного аэропорта Сочи.

Алина Зорина

