Донской филиал «ЦОК АПК» завершил мониторинг урожая пшеницы-2025

Донской филиал «ЦОК АПК» завершил государственный мониторинг урожая пшеницы 2025 года в Ростовской области и Калмыкии, проверив более 7,4 млн тонн зерна по 19 основным показателям качества. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации ведомства, в аккредитованной лаборатории исследовали 6,8 млн тонн мягкой пшеницы (92% валового сбора) и 77 тыс. тонн твердой пшеницы (100% валового сбора) из Ростовской области. В Калмыкии проанализировали 554 тыс. тонн мягкой пшеницы (73% валового сбора) и 4 тыс. тонн твердой пшеницы (100% валового сбора).

Специалисты отобрали свыше 13,3 тыс. образцов в Ростовской области и более 1,1 тыс. образцов в Калмыкии непосредственно в местах производства зерна. Лабораторные исследования проводились по 19 ключевым параметрам, в т.ч. типовой состав, цвет, запах, массовая доля белка, количество и качество сырой клейковины.

По результатам анализа, 85% мягкой пшеницы донского урожая соответствует продовольственным 3 и 4 классам, 15% отнесли к 5 классу. Среди твердой пшеницы выявили 77% зерна 3 класса, 21% — 4 класса и 2% — 5 класса.

«В целом, все зерно, выращенное аграриями в 2025 году, демонстрирует улучшение показателей качества в сравнении с показателями предыдущих лет», — отметила и.о. заведующей лабораторией Донского филиала «ЦОК АПК» Виктория Костина. «Полученные результаты свидетельствуют о том, что зерно будет востребовано в хлебопекарной промышленности».

Государственный мониторинг пшеницы проводился бесплатно для сельхозтоваропроизводителей.

Валентина Любашенко