Подозреваемого в коммерческом подкупе депутата Цимлянска заключили под стражу

Волгодонский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения депутату Собрания депутатов Цимлянского городского поселения, которого подозревают в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Геннадий Краснянский обвиняется в том, что он незаконно передал лицу, руководителю организации, деньги за «совершение действий в интересах дающего».

Постановлением суда депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2026 года включительно.

Константин Соловьев