Подозреваемого в коммерческом подкупе депутата Цимлянска заключили под стражу
Волгодонский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения депутату Собрания депутатов Цимлянского городского поселения, которого подозревают в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, Геннадий Краснянский обвиняется в том, что он незаконно передал лицу, руководителю организации, деньги за «совершение действий в интересах дающего».
Постановлением суда депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2026 года включительно.