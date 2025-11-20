В Сочи проведут плановые учебные стрельбы

Сегодня, 20 ноября, на территории Сочи в районе села Пластунка с 09:00 до 12:00 состоятся плановые учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 13:00 до 14:00 и с 23:00 до полуночи пройдут учебные стрельбы в порту Имеретинский. С 20:00 до 23:00 также запланированы учения в акватории Сочинского морского порта.

«Просим сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — отметили в администрации города-курорта.

Алина Зорина