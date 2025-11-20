С начала года на Дону спрос на подготовку персонала по кибербезопасности вырос на 44%

По итогам 11 месяцев 2025 года в Ростовской области на 44,2% увеличился спрос на обучение персонала информационной безопасности. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «ТендерПро».

Чаще всего торги на обучение защите от кибератак проводили в банковской (в 33,8% случаев), топливно-энергетической (22,4%) и IT-сферах (14,8%). Заинтересованность выразили также агропредприятия (6,9%) и транспортные предприятия (6,3%).

В целом по России регион занимает третье место по числу таких тендеров после Москвы и Санкт-Петербурга (4,8% от всех тендеров).

Мария Хоперская