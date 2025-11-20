В Ростовской области 74-летний пешеход погиб под колесами Lexus

В Мясниковском районе Ростовской области 74-летний пешеход погиб под колесами иномарки. Авария случилась вечером 19 ноября на автодороге «Новороссия», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Предварительно установлено, что 47-летняя водитель Lexus RX300 вовремя не обратила внимание на пешехода, который переходил дорогу. Пенсионер пересекал проезжую часть через барьерное ограждение, также на нем не было световозвращающих элементов.

В результате случившегося пешеход скончался на месте.

Мария Хоперская