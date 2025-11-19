СК проводит проверку по факту возгорания цистерн с газовым конденсатом на СвЖД

По факту возгорания трех цистерн с газовым конденсатом на Свердловской железной дороге (СвЖД) организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

По предварительной информации, возгорание произошло на перегоне «Шамары-Кордон» в составе грузового поезда сообщением «Лембей-Лужская». Для ликвидации возгорания были оперативно направлены пожарные поезда со станций Кунгур Пермского края и Кузино Свердловской области.

Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и должностные лица. В настоящее время железнодорожный путь закрыт, уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Полина Бабинцева