Трамп назвал конфликт на Украине бредовым

Президент США Дональд Трамп использовал словосочетание «freaking war» («бредовая война», «чертовая война»), описывая конфликт на Украине. Он выразился так, рассказывая о своем разговоре с президентом Владимиром Путиным. Политики, по словам господина Трампа, в тот момент обсуждали конфликт Армении и Азербайджана.

«Путин звонил мне и сказал: "Я не могу поверить, что вы все уладили (между Арменией и Азербайджаном.— "Ъ"), мы долго пытались уладить это". Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну»,— сказал президент США (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп также выразил свое разочарование в президенте России Владимире Путине из-за продолжающихся боев на Украине.

Сейчас США работают над новым мирным планом. Как сообщила Financial Times, стороны намерены потребовать от Украины уступить Донбасс и сократить численность вооруженных сил. В разработке, по данным американских СМИ, участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.