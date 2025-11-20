Трамп заявил, что немного разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование в президенте России Владимире Путине. Он недоволен своим российским коллегой из-за продолжающихся боев на Украине.

«Я урегулировал восемь бушующих конфликтов, восемь войн. Осталась еще одна, вы знаете, о какой речь. Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я немного разочарован в Путине сейчас, и он это знает»,— заявил господин Трамп на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Президент США добавил, что уверен в урегулировании конфликта.

Сейчас США работают над новым мирным планом. В разработке, по данным американских СМИ, участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как сообщила Financial Times, стороны намерены потребовать от Украины значительные уступки. В частности, от Киева требуют полностью уступить Донбасс и сократить численность вооруженных сил.

