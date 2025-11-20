Нефть падает на фоне новых мирных инициатив по Украине

Фьючерсы на нефть снизились после сообщений о новых инициативах по урегулированию военного конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal. Цена Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 (-1,93%), накануне она достигала значения ниже $63. WTI с поставкой в январе снизилась на 2,06% до $59,42 за баррель. Сообщения об украинском регулировании ослабили ценовую поддержку, связанную с геополитическими рисками, отмечает издание.

Накануне Axios, CNN и Politico сообщили о том, что США возобновили разработку соглашения о прекращении конфликта на Украине. Американская сторона приступила к этому после того, как Россия выразила готовность к сделке, утверждают СМИ. Группу по разработке мирного плана возглавляет специальный посланник США Стив Уиткофф. По данным Axios, представители Белого дома подробно обсудили этот план с посланником российского президента Кириллом Дмитриевым, и тот выразил оптимизм насчет этого проекта.

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил участие России в разработке плана. Он заявил об отсутствии «новаций» в этом вопросе.

