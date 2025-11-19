В Кремле заявили об отсутствии «новаций» по мирному урегулированию на Украине

В Кремле отрицают наличие каких-либо новаций по мирному процессу на Украине в дополнение к пониманиям, которые были выработаны на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ о прогрессе в подготовке нового плана по Украине.

«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительных к тому, что мы называем духом Анкориджа...у нас каких-то новаций нет»,— сказал господин Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале ведущего).

Ранее в среду Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщило, что «рамочное соглашение» о прекращении конфликта на Украине может быть согласовано «всеми сторонами» уже на этой неделе. По словам собеседника издания, в США рассчитывают, что украинский президент Владимир Зеленский, испытывающий давление из-за ситуации на фронте и коррупционного скандала в стране, будет вынужден принять предложение. «То, что мы собираемся представить, разумно», — подчеркнул чиновник. При этом он добавил, что США неважно, как новое соглашение воспримут власти ЕС. «Главное, чтобы Украина согласилась», — указал собеседник Politico. Российский рынок акций на фоне сообщений об обсуждении Россией и США нового плана урегулирования конфликта на Украине перешел к активному росту.

О том, что Вашингтон разрабатывает новый план урегулирования украинского конфликта, накануне написал Axios со ссылкой на американских и российских чиновников. По данным издания, план состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в ЕС и будущие отношения США с Россией и Украиной. По информации Axios, разработкой плана руководил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Господин Дмитриев в разговоре с изданием отметил, что позиция России была «действительно услышана».

В Кремле участие России в разработке нового плана не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Ъ», что пока в дополнение к вопросам, которые Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали на переговорах в Анкоридже, «никаких новаций, о которых можно было бы сообщить, нет».

Анастасия Домбицкая