Белоруссия получила от Литвы уведомление об открытии границ с 20 ноября

Белоруссия получила от Литвы официальное сообщение об открытии границы, сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета. По данным ведомства, погранпункты откроют 20 ноября в 01:00 по минскому времени.

Речь идет о двух пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай. Литва закрыла их 29 октября на срок до 30 ноября. Уведомление об открытии этих пунктов поступило белорусской стороне вечером 19 ноября. Пограничная служба Белоруссии, в свою очередь, заявила о готовности снова пропускать лица и транспорт на белорусско-литовском участке границы.

Свое решение закрыть границу литовские власти объясняли участившимися запусками метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Сегодня о возможном открытии погранпунктов сообщали литовские СМИ со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».