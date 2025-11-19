В двух районах Ростова-на-Дону отменили введенный после атаки дронов режим ЧС

В Ростове-на-Дону главы Ленинского и Октябрьского районов в рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям отчитались о ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По информации чиновников, повреждения многоквартирных домов устранены. Подрядчики отремонтировали кровли, заменили поврежденных окон и стекол, отремонтировали балконы. Ресурсоснабжение в дома подается в полном объеме, а жильцы получили все положенные выплаты.

«В рамках заседания КЧС было принято решение о снятии режимов ЧС в границах Ленинского и Октябрьского районов в связи с полной ликвидацией последствий атаки БПЛА», — написал господин Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в столице региона ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в границах района, где нанесен ущерб после падения беспилотника ночью 2 ноября.

Константин Соловьев