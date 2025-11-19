На Дону УК предложили включать в смету на содержание дома вывоз листвы и веток

В Ростовской области стоимость вывоза мусора из сухих листьев и веток составляет 2 тыс. руб. за т, а общие расходы на одну машину достигают 10-15 тыс. руб. Об этом председатель По ЖКХ и жилищному реформированию Ростовского областного отделения «Опоры России», директор УК «Жилкомресурс» и ООО «Уровень» Георгий Гудадзе сообщил на «Экологической конференции», которую организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

По словам эксперта, ветки и листья не включены в тариф вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), люди не платят за утилизацию, однако управляющим компаниям, ТСЖ и СНТ приходится оплачивать затраты на машину, погрузчик и работу грузчиков, уверен господин Гудадзе.

«Вопрос не в том, у кого находятся на содержании объекты вывоза ТКО и мусора, а в том, где находится источник финансирования. За все отвечает собственник», — подчеркнул топ-менеджер.

Он предложил два варианта решения проблемы. Первый — УК, ТСЖ и СНТ могут включить утилизацию листвы в смету на содержание дома, которая утверждается собственниками на общем собрании. Второй способ — разовый сбор средств с каждой квартиры.

Георгий Гудадзе добавил, что из-за растительных остатков возникают риски пожара, растут объемы мусора, образуются свалки. Однако управляющие компании, обслуживающие 30-40 домов, в 99% случаев не получают согласия собственников на дополнительные расходы.

«Я считаю, что мы должны обратиться к правительству, в частности, в региональное министерство строительства, и в Законодательное собрание Ростовской области с предложением разработать документ, в котором была бы зафиксирована необходимость финансирования сбора и утилизации отходов 5 класса»,— резюмировал господин Гудадзе.

Валентина Любашенко