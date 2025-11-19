На Кубани в 2025 году рост зарплат в сфере образования составил 22,1%

По итогам восьми месяцев 2025 года рост зарплат жителей Кубани в номинальном выражении составил 12,5%, в реальном — 2,4%. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

По его словам, выше, чем по краю, растет номинальная зарплата в сельском хозяйстве (15,9%), обрабатывающих производствах (17,1%), энергетике (16,8%), транспортировке и хранении (15,5%), образовании (22,1%), здравоохранении и социальной сфере (16,2%), а также культуре и спорте (17,7%).

Игорь Галась констатировал, что 2024 году среднемесячная зарплата жителей Кубани достигла 70,4 тыс. руб., демонстрируя рост в 20,9% в номинальном выражении и 11,3% — в реальном. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2024 году, по словам первого вице-губернатора, составил 9,6% в годовом выражении, что выше, чем по России (7,3 %).

Рост доходов населения, отмечает господин Галась, отразился в итоге на росте оборота розничной торговли (на 2,7%), оборота общественного питания (на 8,1%) и объема платных услуг (на 5,4%).

Также первый вице-губернатор рассказал о том, что население края сегодня склоняется к накопительному поведению, предпочитая банковские депозиты ввиду высоких ставок. Это сказывается на сдержанном росте за восемь месяцев этого года розничной торговли (на 1,6%), общественного питания (на 1%) и платных услуг (на 3,4%). При этом мы видим, что общие тренды демонстрируют ускорение роста во второй половине года.

«В перспективе главными векторами повышения уровня жизни станут: обеспечение доступной занятости, регулирование уровня минимальной заработной платы и зарплаты в бюджетном секторе, рост производительности труда для повышения эффективности экономики, а также принятие мер поддержки семей с детьми и введение адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в самостоятельном решении социальных проблем»,— подчеркнул Игорь Галась.

Василий Хитрых