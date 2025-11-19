На Дону строительную компанию обязали вернуть в бюджет 641 млн рублей

В Ростовской области Федеральная антимонопольная служба выявила недобросовестную конкуренцию со стороны строительной компании ООО «Асгард». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что компания победила в аукционе благодаря завышению сведений об опыте работ. Так, управление образования Аксайского района объявило закупку на строительство школы на тысячу мест в поселке Темерницком. Обязательным требованием было наличие соответствующего опыта у участников аукциона.

В подтверждение опыта компания предоставила договор строительного подряда на сумму более 349 млн. руб., однако антимонопольный орган установил, что реальная стоимость исполненного контракта составила лишь 11 млн. 300 тыс. руб. Реальная сумма договора не позволила бы организации участвовать в конкурсе.

Ростовское УФАС выдало компании предписание о прекращении недобросовестной конкуренции и о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученного дохода в размере более 641 млн. руб. Заказчик расторг контракт с организацией. Сведения о компании внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь организация не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Константин Соловьев