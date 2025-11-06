Путин одобрил идею полного запрета на продажу вейпов

Президент России Владимир Путин положительно отнесся к идее полного запрета на продажу вейпов в стране. Он заявил, что важно не только запретить реализацию такой продукции, но и проводить работу среди молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ), головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Владимир Путин во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре (цитата по «РИА Новости»).

В августе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил Владимиру Путину ввести полный запрет на вейпы, и запустить пилотный проект по реализации этой инициативы в регионе. Президент поддержал это предложение.

Сейчас в стране действует частичный запрет на продажу вейпов. Запрещена продажа несовершеннолетним, продажа ниже минимальной цены, продажа вне специализированных магазинов (например, через интернет-магазины).