В Саратовской области планируют запретить продажу вейпов

Саратовская область готова ввести полный запрет на продажу вейпов, заявил губернатор Роман Бусаргин. Он попросил депутатов областной думы подготовить соответствующую инициативу.

По словам губернатора, продавцы вейпов «зачастую игнорируют ключевые ограничения, связанные с защитой здоровья детей». Он назвал неоспоримым фактом, что вейпы «являются угрозой для подрастающего поколения».

«Саратовская область наряду с другими субъектами Российской Федерации готова ввести запрет на реализацию вейпов, если региону предоставят такие полномочия,— написал господин Бусаргин в Telegram. — Уже обратился к депутатам областной думы с просьбой подготовить соответствующую инициативу для направления ее на федеральный уровень».

В начале ноября президент Владимир Путин одобрил высказанную общественниками идею запрета продажи в России вейпов. Однако эксперты считают, что даже жесткими ограничениями будет сложно принципиально изменить ситуацию на этом рынке, оборот которого превышает 220 млрд руб. При этом почти 70% такой продукции реализуется нелегально.

Подробности — в материале «Ъ» «Запрет на всех парах».