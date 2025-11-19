В Шолоховском районе директора школы осудили за мошенничество и служебный подлог

Суд в Шолоховском районе вынес приговор бывшему директору школы, которую обвиняли по ст. 159 (мошенничество) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимая с 2020 по 2022 годы под предлогом необходимости произвести неотложные траты на хозяйственные нужды учреждения потребовала от пяти педагогов выплаченные им премиальные вознаграждения. Общая сумма похищенных средств составила свыше 230 тыс. руб. Кроме того, директор трудоустроила в школу своего супруга на должность рабочего. После его увольнения она не передала его заявление в отдел кадров, продолжая незаконно получать начисляемую ему заработную плату, которую присваивала.

Приговором суда женщине назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Константин Соловьев