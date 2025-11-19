Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на авиарейсы

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Данная мера принята для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации, эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 19 ноября в Краснодарском крае объявили ракетную опасность. Соответствующее оповещение распространила Российская система гражданской обороны (РСЧС).

Жителям региона рекомендовали немедленно укрыться в безопасных местах. Находящимся в зданиях следует отойти от окон и спуститься в подвалы или бомбоубежища. Тем, кто находится на улице или в транспорте, нужно как можно быстрее зайти в ближайшее капитальное здание.

Мария Удовик