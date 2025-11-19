В Ростовской области сегодня проведут 69 контролируемых выжиганий

В Ростовской области экстренные службы провели 50 контролируемых выжиганий сухой растительности на площади 69 га за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Подобные мероприятия проходят во всех муниципалитетах области согласно утвержденному графику. Выжигания направлены на предотвращение неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. Во время проведения работ на местах дежурят пожарно-спасательные расчеты.

Накануне прошедшие выжигания охватили территории 20 муниципальных образований. На сегодня, 19 ноября, запланировано проведение 69 палов в 25 муниципалитетах на площади свыше 86 га.

Константин Соловьев