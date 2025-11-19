В октябре жители Кубани взяли POS-кредитов на 608 млн рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало существенное сокращение рынка POS-кредитования в октябре 2025 года. По данным организации, банки выдали 219,9 тыс. товарных кредитов на 14,6 млрд руб., что на 38 и 37% соответственно меньше показателей годом ранее. Средний чек вырос до 66 тыс. руб., тогда как средний срок кредитования сократился с 19 до 14 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Относительно сентября рынок продемонстрировал умеренный рост: количество выдач увеличилось на 5%, объем — на 8%. В предыдущем месяце было оформлено 209,5 тыс. кредитов на 13,45 млрд руб. Средний размер займа в сентябре составлял 64 тыс. руб.

За январь—октябрь 2025 года россияне оформили 1,92 млн товарных кредитов на 124,4 млрд руб., что в два раза ниже прошлогодних значений за аналогичный период. В 2024 году банки выдали 4,49 млн POS-кредитов на 282,9 млрд руб.

Полная стоимость кредитов в октябре снизилась до 25,77% против 26,65% месяцем ранее.

Крупнейшим региональным рынком вновь стала Москва: 18,1 тыс. кредитов на 1,48 млрд руб. (+6% по количеству, +10% по объему). В топ также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край (8,96 тыс. кредитов на 608,45 млн руб., кол-во +8%, объем +14%) и Свердловская область. Максимальные средние чеки зафиксированы в Чеченской Республике (99 тыс. руб.), Москве и Дагестане (по 81 тыс. руб.). Самые длительные сроки кредитования наблюдаются в Тыве — 17 месяцев; минимальные — в Крыму и Севастополе, где средняя продолжительность займов не превышает 10 месяцев.

Вячеслав Рыжков