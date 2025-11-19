Трамвайную ветку до «Баскет-Холла» в Краснодаре построят до конца 2026 года

Компания «Синара» перенесла сроки строительства трамвайной ветки от Западного депо до «Баскет-Холла» в Краснодаре. Участок планируют завершить к концу 2026 года. Соединение с существующим полотном на улице Московской намечено на конец 2027 года. Об этом пишет 93.ru со ссылкой на генерального директора ООО «Синара — ГТР Краснодар» Игоря Васильева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первоначально по концессионному соглашению линию должны были довести до Немецкой деревни к концу 2024 года, до «Баскет-Холла» — к концу 2025-го, а весь проект завершить к концу 2026 года. По данным «Синары», график сдвинулся из-за нерешенных земельных вопросов. Не все участки, необходимые для прокладки путей, переданы застройщику. Ответственность за изъятие земли лежит на администрации Краснодара, которая ведет судебные разбирательства с собственниками.

Передачу земельных участков планируют завершить в первом квартале 2026 года. Компания рассчитывает успеть построить второй и третий этапы до конца следующего года, однако четвертый этап сдвигается. Для него разрабатывается новый проект планировки территории с измененной трассой, который затем направят в городскую администрацию на согласование.

Представители «Синары» отметили, что совместно с городскими властями постарались минимизировать количество изымаемых участков, чтобы сократить расходы из муниципального бюджета. У компании есть достаточно ресурсов и специалистов для продолжения работ, однако существует риск дальнейшего срыва сроков при несвоевременной передаче земли.

Алина Зорина