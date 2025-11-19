НАБУ подтвердило обыски у директора по безопасности «Нафтогаза» на Украине

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили проведение обысков у директора по безопасности компании «Нафтогаз Украины» Виталия Бровко. По итогам следственных мероприятий никто не был задержан, сообщили в пресс-службе органа. Там утверждают, что принятые меры не касаются деятельности самой компании.

«В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины"»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

Ранее сегодня украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил о следственных мероприятиях в компании «Нафтогаз Украина» и у директора по безопасности Виталия Бровко. После распространения информации в СМИ в компании «Нафтогаз Украина» выпустили заявление, в котором опровергли сведения о проведении обысков в офисах компании.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома». Сегодня депутаты Верховной Рады отправили в отставку

Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» на фоне коррупционного скандала потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения».

Как власть в Киеве оказалась под ударом противников и сторонников, читайте в материале «Ъ» «В Раде прорезался "Голос"».

