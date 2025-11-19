Компания «Нафтогаз Украина» опровергла проведение обысков в ее офисах

В компании «Нафтогаз Украина» отрицают проведение обысков в ее офисах сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил о следственных мероприятиях в компании «Нафтогаз Украина» и у директора по безопасности Виталия Бровко.

«Никаких обысков в офисах Группы "Нефтегаз" не проводится,— говорится в сообщении, размещенном на странице компании в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). — Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности».

В компании также подчеркнули, что «Нафтогаз» «максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов». «В случае установления нарушений будут приняты неотложные меры в отношении соответствующих сотрудников»,— заявили в пресс-службе.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли страны. Ведомства объявили, что выявили организованную преступную группу, похитившую у государства $100 млн. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, в компании «Энергоатом», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. 17 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» на фоне коррупционного скандала потребовали отставки кабинета Юлии Свириденко, увольнения главы офиса президента Андрея Ермака и формирования «правительства национального спасения».

Анастасия Домбицкая