В ЗСК обсудили проект краевого бюджета на новый трехлетний период

Проект краевого бюджета на 2026–2028 годы стал темой парламентских слушаний, которые в среду провел председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В обсуждении приняли участие депутаты, представители исполнительной власти, Контрольно-счетной палаты, муниципалитетов и экспертных объединений.

Господин Бурлачко заявил, что параметры бюджета сформированы на основе базового прогноза социально-экономического развития, учитывающего внешние условия и меры стабилизационной политики. По его словам, документ сохраняет социальную направленность: на сферу образования, здравоохранения и культуры в трехлетнем цикле приходится более 67% расходов. В полном объеме предусмотрены средства на индексацию выплат и пособий.

Исполняющий обязанности министра финансов Александр Кнышов сообщил, что доходы бюджета в 2026 году составят 544 млрд руб., расходы — 547 млрд руб. Показатели будут уточнены после распределения федеральных трансфертов и подведения итогов исполнения краевого бюджета в 2025 году. Налоговые и неналоговые доходы на следующий год заявлены в размере 480,1 млрд руб., с ростом в последующие два года на 7,5 и 6,6%. Основные источники поступлений — налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

И. о. министра экономики Алексей Юртаев отметил, что регион придерживается курса, обозначенного губернатором Вениамином Кондратьевым,— сохранить объем экономики. В 2026 году ожидается рост валового регионального продукта на 2,6%, до 6,3 трлн руб., в дальнейшем — на уровне 3–3,5% ежегодно.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко обратил внимание на резервы увеличения доходной базы. Речь идет о расширении налоговой отдачи предприятий и физических лиц, борьбе с нелегальной занятостью, а также о легализации гостевых домов, что, по мнению комитета, должно вывести часть бизнеса из серой зоны и увеличить поступления НДФЛ.

Председатель КСП Сергей Усенко и представители экспертного совета рекомендовали вынести законопроект на рассмотрение ближайшей сессии парламента.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко заявил, что в условиях меняющейся экономической конъюнктуры ключевыми задачами остаются реалистичность финансовых планов, поддержание устойчивости бюджетной системы и выполнение социальных обязательств, включая меры поддержки участников спецоперации и развитие инфраструктуры края.

Вячеслав Рыжков