GQ: Пирс Броснан готов сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

72-летний англо-ирландский актер Пирс Броснан заявил, что ему интересна идея сыграть в фильме о Джеймсе Бонде, притом что самого агента 007 будет играть кто-то другой.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Конечно, люди спрашивают меня о Бонде: “Сыграешь?” Ну и что-то такое. Конечно, это будет роль для другого человека. Но возможность поработать в самом этом фильме? Очень занимательно»,— сказал Пирс Броснан в интервью журналу GQ.

Господин Броснан сыграл агента 007 в четырех фильмах франшизы начиная с «Золотого глаза» в 1995 году и заканчивая «Умри, но не сейчас» в 2002-м. В настоящее время Amazon MGM готовится к съемкам очередного фильма франшизы. Имя того, кто сыграет в нем Бонда, держится в строгом секрете. Предполагается, что на роль выбран молодой английский актер.

Тем не менее, напоминает лондонская The Times, после того, как компания получила полный творческий контроль над франшизой, начали активно циркулировать слухи: Amazon MGM может расширить вселенную Джеймса Бонда, снимая приквелы и спин-оффы. И здесь для господина Броснана открываются еще большие перспективы, например сняться в роли Бонда-отставника. «Иногда я размышляю над этим, а иногда просто двигаюсь вперед»,— заметил актер.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Актер Пирс Броснан и его роли

Пирс Брендан Броснан родился 16 мая 1953 года в ирландском городе Дроэда. Отец покинул семью, когда ребенку был год. В возрасте четырех лет он был передан на попечение бабушки и дедушки, а после их смерти воспитанием Пирса занялись родственники

Пирс Брендан Броснан родился 16 мая 1953 года в ирландском городе Дроэда. Отец покинул семью, когда ребенку был год. В возрасте четырех лет он был передан на попечение бабушки и дедушки, а после их смерти воспитанием Пирса занялись родственники

Фото: Jeremy Fletcher / Redferns / Getty Images

В 1964 году будущий актер переехал жить к матери и отчиму в Лондон. Здесь он впервые увидел фильм про Джеймса Бонда — отчим сводил Пирса на фильм «Голдфингер». С 16 лет он посещал курсы коммерческой иллюстрации в Школе искусств святого Мартина, намереваясь стать художником. Также играл в экспериментальном театре «Овальный дом»

В 1964 году будущий актер переехал жить к матери и отчиму в Лондон. Здесь он впервые увидел фильм про Джеймса Бонда — отчим сводил Пирса на фильм «Голдфингер». С 16 лет он посещал курсы коммерческой иллюстрации в Школе искусств святого Мартина, намереваясь стать художником. Также играл в экспериментальном театре «Овальный дом»

Фото: Alan Davidson / Silverhub / REX / Shutterstock / Fotodom

В 1975 году Броснан окончил Лондонскую школу драмы и начал служить в Йоркском королевском театре — сначала ассистентом менеджера сцены, а позже — актером. В 1977 году он получил роль Маккейба в пьесе Теннесси Уильямса «Знак батареи Красного Дьявола». Вскоре актер получил телеграмму от автора пьесы: «Спасибо богу, что ты есть, мой милый мальчик»&lt;br> На фото: кадр из фильма «Четвертый протокол»

В 1975 году Броснан окончил Лондонскую школу драмы и начал служить в Йоркском королевском театре — сначала ассистентом менеджера сцены, а позже — актером. В 1977 году он получил роль Маккейба в пьесе Теннесси Уильямса «Знак батареи Красного Дьявола». Вскоре актер получил телеграмму от автора пьесы: «Спасибо богу, что ты есть, мой милый мальчик»
На фото: кадр из фильма «Четвертый протокол»

Фото: ITV / REX / Shutterstock / Fotodom

«Кто бы ни старался сыграть эту роль, у него все равно не получится так, как у Коннери. Я был одним из Бондов, а вот он был самым настоящим» &lt;br> В 1980-х актер активно снимался в британских и американских сериалах, но по-настоящему прорывным в его карьере стало исполнение роли Джеймса Бонда в четырех фильмах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрет никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002)

«Кто бы ни старался сыграть эту роль, у него все равно не получится так, как у Коннери. Я был одним из Бондов, а вот он был самым настоящим»
В 1980-х актер активно снимался в британских и американских сериалах, но по-настоящему прорывным в его карьере стало исполнение роли Джеймса Бонда в четырех фильмах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрет никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Keith Hamshere / Getty Images

«Мои наставники дали мне уверенность в том, что я смогу сыграть все, что захочу»&lt;br> Далее последовали работы в картинах «Эвелин» (2002), «После заката» (2004), «Законы привлекательности» (2004), «Матадор» (2005), «Призрак» (2010) и многих других&lt;br> На фото: кадр из фильма «Марс атакует!»

«Мои наставники дали мне уверенность в том, что я смогу сыграть все, что захочу»
Далее последовали работы в картинах «Эвелин» (2002), «После заката» (2004), «Законы привлекательности» (2004), «Матадор» (2005), «Призрак» (2010) и многих других
На фото: кадр из фильма «Марс атакует!»

Фото: Bruce Talamon / Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

Актер известен своим активным участием в природоохранительной деятельности. По его словам, интерес к этой сфере ему привила супруга Кили. В 1997 году за успехи на этом поприще он получил награду от экологической организации «Зеленый крест» &lt;br> На фото: с Михаилом Горбачевым, 1997 год

Актер известен своим активным участием в природоохранительной деятельности. По его словам, интерес к этой сфере ему привила супруга Кили. В 1997 году за успехи на этом поприще он получил награду от экологической организации «Зеленый крест»
На фото: с Михаилом Горбачевым, 1997 год

Фото: Reuters

Броснан также поддерживает организацию Greenpeace и даже принимал участие в нескольких экологических акциях, в том числе в акции «Спасти Арктику»

Броснан также поддерживает организацию Greenpeace и даже принимал участие в нескольких экологических акциях, в том числе в акции «Спасти Арктику»

Фото: AP

«На мой взгляд, самые сексуальные женщины — около 35. Они знают о себе многое, а знание всегда соблазнительно»&lt;br> На фото: с партнершей по фильму «После заката» (2004) Сальмой Хайек

«На мой взгляд, самые сексуальные женщины — около 35. Они знают о себе многое, а знание всегда соблазнительно»
На фото: с партнершей по фильму «После заката» (2004) Сальмой Хайек

Фото: New Line Cinema

«Когда моя актерская карьера закончится, буду жить на Гавайях и рисовать»&lt;br> Помимо прочего, актер увлекается живописью и даже продает свои работы на официальном сайте

«Когда моя актерская карьера закончится, буду жить на Гавайях и рисовать»
Помимо прочего, актер увлекается живописью и даже продает свои работы на официальном сайте

Фото: AP / Francois Mori

В 1996 году Пирс Броснан основал собственную продакшн-компанию под названием Irish DreamTime, на счету которой производство 12 картин

В 1996 году Пирс Броснан основал собственную продакшн-компанию под названием Irish DreamTime, на счету которой производство 12 картин

Фото: Reuters

Актер сыграл в более чем в 80 картинах, однако наградами он не избалован. Зато Броснан является почетным кавалером ордена Британской империи&lt;br> На фото: кадр из фильма «Водопад Ангела» (2007)

Актер сыграл в более чем в 80 картинах, однако наградами он не избалован. Зато Броснан является почетным кавалером ордена Британской империи
На фото: кадр из фильма «Водопад Ангела» (2007)

Фото: Icon Film / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

Актер также является обладателем именной звезды на Голливудской аллее славы и двукратным номинантом на «Золотой глобус»

Актер также является обладателем именной звезды на Голливудской аллее славы и двукратным номинантом на «Золотой глобус»

Фото: AP / Jacques Brinon

В 2016 году Броснан стал лицом мужской коллекции бренда Burberry&lt;br> На фото: актер с супругой Кили Шей Смит

В 2016 году Броснан стал лицом мужской коллекции бренда Burberry
На фото: актер с супругой Кили Шей Смит

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В 2021 году Броснан получил роль Кента Нельсона в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли (на фото справа). Фильм вышел в 2022 году и собрал в прокате $393 млн при бюджете в $195 млн

В 2021 году Броснан получил роль Кента Нельсона в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли (на фото справа). Фильм вышел в 2022 году и собрал в прокате $393 млн при бюджете в $195 млн

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Первой супругой стала актриса Кассандра Харрис, с которой он прожил в браке с 1980 до 1991 год (до ее смерти от рака яичников). В браке родился сын Шон, актер также усыновил двух детей Кассандры — дочь Шарлотту и сына Криса. В 2001 году Броснан женился на журналистке Кили Шей Смит (на фото), которая родила ему двух сыновей — Дилана (слева) и Пэриса (справа)

Первой супругой стала актриса Кассандра Харрис, с которой он прожил в браке с 1980 до 1991 год (до ее смерти от рака яичников). В браке родился сын Шон, актер также усыновил двух детей Кассандры — дочь Шарлотту и сына Криса. В 2001 году Броснан женился на журналистке Кили Шей Смит (на фото), которая родила ему двух сыновей — Дилана (слева) и Пэриса (справа)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

