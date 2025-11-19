GQ: Пирс Броснан готов сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

72-летний англо-ирландский актер Пирс Броснан заявил, что ему интересна идея сыграть в фильме о Джеймсе Бонде, притом что самого агента 007 будет играть кто-то другой.

Пирс Броснан

Фото: Isabel Infantes / Reuters Пирс Броснан

Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Конечно, люди спрашивают меня о Бонде: “Сыграешь?” Ну и что-то такое. Конечно, это будет роль для другого человека. Но возможность поработать в самом этом фильме? Очень занимательно»,— сказал Пирс Броснан в интервью журналу GQ.

Господин Броснан сыграл агента 007 в четырех фильмах франшизы начиная с «Золотого глаза» в 1995 году и заканчивая «Умри, но не сейчас» в 2002-м. В настоящее время Amazon MGM готовится к съемкам очередного фильма франшизы. Имя того, кто сыграет в нем Бонда, держится в строгом секрете. Предполагается, что на роль выбран молодой английский актер.

Тем не менее, напоминает лондонская The Times, после того, как компания получила полный творческий контроль над франшизой, начали активно циркулировать слухи: Amazon MGM может расширить вселенную Джеймса Бонда, снимая приквелы и спин-оффы. И здесь для господина Броснана открываются еще большие перспективы, например сняться в роли Бонда-отставника. «Иногда я размышляю над этим, а иногда просто двигаюсь вперед»,— заметил актер.

Андрей Келекеев