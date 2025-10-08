Карантинный объект ЕАЭС обнаружили в импортном винограде в порту Туапсе

Россельхознадзор выявил живых особей западного цветочного трипса — карантинного вредителя из перечня ЕАЭС — в 22 тоннах свежего винограда, прибывшего из Турции в морской порт Туапсе 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сотрудники Южного межрегионального управления ведомства обнаружили насекомых при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска. ФГБУ ВНИИКР подтвердил наличие и жизнеспособность вредителя заключением о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.

Западный цветочный трипс включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года. Насекомое имеет статус карантинного объекта ограниченного распространения на территории ЕАЭС.

Зараженную партию обеззаразили.

«Ъ-Сочи» писал, что в морском порту Туапсе обнаружили 22 тонны зараженных нектаринов из Турции, в которых выявили живого западного цветочного трипса. Специалисты провели обеззараживание фруктов в соответствии с правилами карантинного фитосанитарного контроля.

Мария Удовик