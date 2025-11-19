На Кубани врачи применили ультразвук для растворения тромба в легочной артерии

В Краснодарском крае врачи впервые растворили тромб в легочной артерии с применением ультразвука. Процедуру провели в Краевой клинической больнице №1, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

В больницу поступила местная жительница с выраженной дыхательной недостаточностью. Врачи выявили у пациентки массивную тромбоэмболию легочной артерии. Это состояние в кардиологии является одним из наиболее опасных для человека, которое может привести к необратимым последствиям и инвалидности.

В ходе операции врачи использовали метод ультразвукового катетерного тромболизиса. На тромб воздействовали ультразвуком в совокупности с лекарственными препаратами, из-за чего он растворился.

Операцию провели под местной анестезией за семь часов. На утро у пациентки снизилось давление в легочной артерии, а также уменьшились размеры правого желудочка и нижней полой вены.

Алина Зорина