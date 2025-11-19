Песков: Уиткоффу всегда рады в Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может в любой момент приехать в Москву, ему тут рады. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы будем рады его видеть в любой момент»,— уточнил господин Песков в комментарии «РИА Новости». При этом никаких контактов между РФ и Стивом Уиткоффом пока нет, добавил представитель президента.

Президент Владимир Путин провел уже три встречи с господином Уиткоффом в Москве. Последняя из них состоялась 6 августа. Основная тема беседы сторон — урегулирование на Украине. Накануне источники Reuters сообщали, что спецпосланник планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября. Позднее Axios писал, что переговоры отложили.