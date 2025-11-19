В Новочеркасске завершили расследование дела о травме рабочего

В Новочеркасске завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении инженера коммерческой организации по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2025 года руководитель работ по замене канализационных сетей по улице Флерова допустил сотрудника к разрытию траншеи глубиной 3,4 м без необходимого крепления стенок. В ходе работ произошел обвал грунта, в результате которого мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Уточняется, что правоохранители собрали достаточную доказательственная база и направили дело в суд. Уголовный кодекс России предусматривает ответственность по ч.1 ст. 216 УК РФ штраф около 80 тыс. руб. Кроме денежного взыскания, законодательство предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Суд также вправе назначить принудительные работы на тот же период с возможным запретом занимать определенные посты или вести конкретную деятельность до трех лет.

Константин Соловьев