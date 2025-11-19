Onet.pl: в Польше задержали подозреваемых по делу о взрыве на железной дороге

В Польше правоохранительные органы разыскивают граждан Украины, которых подозревают в причастности к взрыву на железнодорожной ветке Варшава — Люблин. Об этом сообщает onet.pl.

Портал цитирует пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Яцека Добжиньского. Он сообщил, что «первые аресты произведены». Детали о задержанных не приводятся. Известно, что подозреваемых задержали на территории Польши. «Я не имею права разглашать информацию о количестве задержанных. Задержанных несколько», — сказал пресс-секретарь.

Накануне премьер-министр Дональд Туск сообщил, что следствие установило личности двоих подозреваемых, которые «длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами». «Один из них — гражданин Украины, осужденный судом во Львове в мае этого года. Он был осужден за диверсии на Украине и проживал в Белоруссии. Другой — житель Донбасса. Он также въехал в Польшу из Белоруссии этой осенью», — сказал премьер.

16 ноября на железной дороге, ведущей к границе с Украиной, заметили повреждение полотна в результате взрыва. На следующий день местные СМИ сообщили, что на той же ветке неизвестные испортили контактную сеть. 18 ноября МИД Польши вызвал поверенного в делах России. Сегодня министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что последнее действующее консульство РФ, в Гданьске, будет закрыто.