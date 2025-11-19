За 5 лет аграрии Кубани приобрели техники на 99 млрд рублей

Сельхозпроизводители Краснодарского края за пять лет приобрели свыше 7 тыс. единиц техники стоимостью 99 млрд руб. благодаря господдержке и программам «Росагролизинга». Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на выставке «Югагро» в Краснодаре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Масштабные закупки оборудования стали возможны при поддержке федерального правительства и Минсельхоза России. Фермеры региона смогли существенно обновить производственные мощности и технический парк.

На развитие агропромышленного комплекса Кубани в этом году выделили около 15 млрд руб. 8 млрд руб. из этой суммы поступят из федерального бюджета. Государственная поддержка дает возможность хозяйствам модернизировать производство, покупать современную технику, приобретать удобрения и горюче-смазочные материалы. Такие меры способствуют сохранению экономической стабильности сельхозпредприятий региона.

Алина Зорина