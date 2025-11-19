В Ростовской области объем отгрузок овощей снизился на 37%

В октябре 2025 года объем продаж овощей, выращенных как в открытом, так и в закрытом грунте малыми, средними и крупными сельскохозяйственными предприятиями Ростовской области снизился на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация опубликована в отчете Росстата.

За последний месяц сельхозпредприятия отправили на рынок 4,16 тыс. т овощной продукции, тогда как годом ранее объем поставок овощей составлял 6,6 тыс. т.

В Южном федеральном округе наблюдается обратная тенденция: объем поставок овощей за последний месяц удвоился и достиг 304,8 тыс. т. Основной вклад в этот рост внесла Астраханская область, увеличив объем отгрузок в 3,7 раза, до 232,4 тыс. т. Остальные регионы юга России показали снижение: Краснодарский край сократил поставки на 17% до 49,2 тыс. тонн, а Адыгея — почти в два раза.

Наталья Белоштейн