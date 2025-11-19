На Дону специалиста по противодействию коррупции подозревают в получении взяток

Волгодонской районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый Олег Редкоус в течение четырех лет получал взятку в виде имущества на 367 тыс. руб. за попустительство по службе организованной группы. Бывшего правоохранителя также подозревают в ряде других преступлений, квалифицированных как превышение полномочий.

Уголовное дело передали в судебное производство.

Константин Соловьев