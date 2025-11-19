Досье Эпштейна раскололо республиканцев

Конгресс США во вторник, 18 ноября, практически единогласно одобрил законопроект об обязательном обнародовании переписки финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Такой итог стал триумфом демократов и следствием серьезного раскола среди республиканцев. Президент США Дональд Трамп месяцами сопротивлялся публикации писем Эпштейна, но был вынужден в последний момент изменить позицию, чтобы избежать унизительного поражения в Конгрессе. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Голосование завершило многомесячное противостояние лидеров Республиканской партии и представителей двухпартийной коалиции в Конгрессе. Первые стремились заблокировать публикацию документов, которые могут нанести удар по президенту Трампу и другим видным деятелям. Вторые требовали полной прозрачности в резонансном деле Эпштейна — финансиста, осужденного за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и покончившего жизнь самоубийством в ожидании нового судебного процесса.

Внутрипартийный конфликт вынудил Дональда Трампа, изначально выступавшего против законопроекта, в последний момент совершить разворот — призвать своих однопартийцев поддержать инициативу, чтобы избежать позорного поражения на голосовании в Палате представителей.

В результате единственным, кто выступил против, стал парламентарий Клей Хиггинс, ультраправый республиканец из Луизианы. Причем, как пояснил Хиггинс, он не столько был против транспарентности в этом деле, сколько опасался, что документ может «подорвать 250-летнюю историю уголовного судопроизводства в Америке», потому что в такой редакции «наносит вред тысячам невинных людей — свидетелям, людям, предоставившим алиби, членам семей и так далее».

Перед голосованием демократы обрушивались с критикой на Дональда Трампа и республиканцев, утверждая: у президента достаточно полномочий, чтобы раскрыть документы без поручения Конгресса.

Они также обвинили республиканцев в попытке «спрятаться за процедурой, чтобы заблокировать голосование».

Республиканцы, в свою очередь, подчеркивали, что их собственное расследование в комитете по надзору привело к обнародованию множества документов по делу Эпштейна.

На прошлой неделе обе партии уже обменялись болезненными уколами. Скандал разгорелся вокруг публикации небольшой части переписки Эпштейна. Сначала она была представлена демократами в комитете Палаты представителей. Особое внимание вызвала переписка Эпштейна с его подругой Гислейн Максвелл: там упоминается некая жертва секс-торговли, которая длительное время провела с Дональдом Трампом в его доме, однако никогда публично не обвиняла его. Имя в документах было заретушировано, что вызвало протесты со стороны республиканцев, которые утверждают: речь идет о Вирджинии Джуффре — американской активистке, которая покончила с собой весной 2025 года. Джуффре публично обвиняла британского принца Эндрю (теперь лишенного титулов) и Джеффри Эпштейна в сексуальной эксплуатации, но никогда не выдвигала обвинений против Трампа и отзывалась о нем доброжелательно. После этого республиканцы обнародовали свою версию этих документов, обвинив демократов в политизации расследования и попытках создать «ложный нарратив» в отношении президента.

Состоявшееся 18 ноября в нижней палате голосование, очевидно, стало победой демократов. Консерваторы месяцами пытались избежать этого голосования. Однако из-за того, что к демократам присоединилась небольшая группа республиканцев-перебежчиков, включая известную республиканку правого толка Марджори Тейлор Грин, число подписей в соответствующей петиции было доведено до порога в 218 (большинство Палаты представителей), что гарантировало вынесение законопроекта на голосование.

Всю прошлую неделю, как утверждает The New York Times, ближайший круг Трампа «оказывал агрессивное давление» на трех республиканцев, подписавших петицию, пытаясь заставить их отозвать подписи. Президент, согласно газете, лично звонил тем, кто упорствовал, а чиновники Белого дома предупреждали рядовых членов партии, что поддержка петиции о вынесении на голосование будет рассматриваться администрацией как «враждебный акт».

Конфликт Грин и Трампа вылился в публичное пространство. За то, что конгрессвумен открыто поддержала публикацию полного массива файлов по делу Эпштейна, Дональд Трамп назвал ее «предателем» и публично пригрозил поддержкой ее конкурентов на первичных выборах. Грин, в свою очередь, заявила, что ей «никогда не было нужно его одобрение», и осудила токсичность в политике США. Эта перепалка ознаменовала серьезный раскол в лагере республиканцев, впервые за долгое время выдвинув Марджори Тейлор Грин в оппозицию к Трампу.

Кампания давления при этом имела обратный эффект. Все республиканцы отказались отозвать свои подписи.

Напротив, это только заставило их еще больше упираться. Не желая принять заведомо унизительное поражение в Палате представителей, Дональд Трамп изменил мнение по этому вопросу и призвал свою партию поддержать законопроект. Республиканцы согласились, но с трудом. Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у него «не было другого выбора», кроме как поддержать «глубоко ошибочный» законодательный акт.

Затем в тот же день, 18 ноября, законопроект был единогласно одобрен Сенатом и поступил на подпись Трампу.

Между тем в Вашингтоне нет полной уверенности в том, что Минюст в ближайшем будущем опубликует скандальные документы. Хотя законопроект требует от ведомства предоставления публике имеющихся материалов по делу Эпштейна, он предусматривает несколько исключений, позволяющих правительству удерживать документы, в частности те, которые «могут поставить под угрозу активное федеральное расследование или продолжающееся судебное преследование».

Генпрокурор Пэм Бонди заявляла на прошлой неделе, что по указанию президента ее ведомство начинает расследование связей Эпштейна с такими «людьми и организациями», как бывший президент Билл Клинтон, крупный спонсор Демократической партии Рид Хоффман, экономист Ларри Саммерс, инвестиционный банк JP Morgan Chase.

Эксперты по правовым вопросам предполагают: администрация Трампа будет использовать расследование, чтобы оправдать необходимость «придержать» многие из документов. В частности, экс-прокурор США Барб Маккуэйд заявила журналу Time, что расследование может быть «стратегической попыткой заблокировать публикацию дальнейших документов по делу Эпштейна».