Письма, которых Трамп не ждал

В среду, 12 ноября, демократы из Палаты представителей Конгресса США опубликовали ряд электронных писем бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за склонение несовершеннолетних к проституции и скончавшегося в 2019 году. Из них следует, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о действиях Эпштейна. В Белом доме в ответ заявили, что демократы пытаются отвлечь внимание американской общественности от последствий шатдауна. Тем временем в Конгрессе набралось достаточно подписей, чтобы инициировать голосование по раскрытию всех мейлов Эпштейна — тех самых, публикации которых Трамп в последние месяцы стремился избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отрывок из электронного письма Джеффри Эпштейна с упоминанием Дональда Трампа

Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Отрывок из электронного письма Джеффри Эпштейна с упоминанием Дональда Трампа

Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters

Спор о том, знал ли Дональд Трамп о созданной Джеффри Эпштейном сети по предоставлению секс-услуг несовершеннолетними, выходит на финишную прямую. Демократы из комитета Палаты представителей по надзору обнародовали выдержки из трех электронных писем Эпштейна, проливающих свет на роль главы Белого дома в этой истории. Первое из них — часть переписки Эпштейна со своей соратницей Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок за соучастие в преступлениях. В письме от апреля 2011 года он называет Трампа «собакой, которая еще не залаяла» и отмечает, что одна из девушек (ее имя заменено на «жертва») провела «много часов наедине» с нынешним президентом у него дома. В другом письме, датированном 2019 годом, Эпштейн обсуждает заявление Трампа об исключении финансиста из закрытого клуба Мар-а-Лаго (там расположена частная резиденция республиканца) и утверждает, что президент, «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».

Эти письма были найдены среди более чем 20 тыс. страниц переписки, переданных наследниками Эпштейна комитету Палаты представителей по надзору. После публикации выдержек республиканцы обвинили демократов в избирательности и в ответ выложили весь массив документов на сайте комитета. Также они указали, что скрытое демократами имя жертвы — Вирджиния Джуффре. Ранее она обвиняла в сексуальном насилии британского принца Эндрю, недавно лишенного титула. Летом 2025 года Джуффре ушла из жизни. В ее мемуарах, опубликованных спустя несколько недель после смерти, есть подробный рассказ о пережитом. Однако ни одного упоминания Трампа там нет. На допросе в 2015 году Джуффре также отрицала, что американский президент имел какое-либо отношение к незаконной деятельности Эпштейна, и описывала его как «истинного джентльмена», который всегда был с ней вежлив и корректен.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что публикация фрагментов писем — «часть кампании по дискредитации президента». «Демократы выборочно сделали письма достоянием либеральных СМИ, чтобы оболгать президента»,— заявила она в среду.

По словам Левитт, Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад за неподобающее поведение по отношению к сотрудницам, включая Джуффре.

«Эти истории — не более чем недобросовестные попытки отвлечь внимание от исторических достижений президента Трампа. Любой здравомыслящий американец видит насквозь этот обман и явное стремление отвлечь внимание от возобновления работы правительства»,— добавила она.

Сам Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social также обрушился с критикой на политических оппонентов, обвинив демократов в попытке «поднять тему мистификации Джеффри Эпштейна», чтобы скрыть собственную неэффективность в урегулировании шатдауна и бюджетных вопросов. Публикация переписки действительно совпала по времени с подписанием временного бюджета правительства и прекращением самого затяжного шатдауна в американской истории. Однако скандал с письмами Эпштейна начался задолго до этого и фактически был инициирован самим Трампом: во время избирательной кампании он обещал обнародовать файлы по делу экс-финансиста, умершего в 2019 году в тюремной камере. После вступления в должность президент резко изменил свою позицию, а Минюст США начал препятствовать усилиям конгрессменов получить доступ к документам.

Такое изменение курса вызвало недоумение и среди республиканцев. В нижней палате Конгресса начался сбор подписей для инициирования голосования по вопросу раскрытия писем. Он завершился после того, как конгрессвумен-демократ Аделита Грихальва поставила последнюю, 218-ю подпись под петицией. По данным The Hill, всего за несколько часов до этого руководство Республиканской партии пыталось связаться с двумя из четырех своих конгрессменов, которые поддержали инициативу демократов, чтобы убедить их отозвать подписи. Однако те отказались.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о намерении уже на следующей неделе вынести на голосование вопрос о раскрытии документов по делу Эпштейна. В случае положительного решения судьба архивов Эпштейна будет решена окончательно, и вместе с этим должен появиться ответ на вопрос о том, имел ли Дональд Трамп какое-либо отношение к тем преступлениям.

Вероника Вишнякова