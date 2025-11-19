На Дону крупных застройщиков обяжут строить детские сады и школы

Инвесторов, реализующих крупные жилищные инвестпроекты на территории Ростовской области, обяжут создавать социальную инфраструктуру. Соответствующий законопроект в Законодательное собрание региона внес губернатор Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При строительстве многоквартирных домов площадью до 800 тыс. кв. м инвесторы будут обязаны одновременно возводить детские сады, школы, поликлиники и участковые пункты полиции. Более крупные проекты потребуют строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Законопроект также включает обновленные критерии для масштабных инвестиционных проектов. К ним относятся промышленные технопарки с вложениями от 500 млн руб. и туристические объекты с инвестициями от 200 млн руб.

Инициативу губернатора депутаты областного Заксобрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Наталья Белоштейн