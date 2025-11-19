Российский рынок акций отреагировал на новости о встрече Уиткоффа и Зеленского

Российский рынок акций незначительно снизился на новостях о возможной отмене переговоров делегаций США и Украины в Турции. По данным СМИ, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским была назначена на 19 ноября. Издание Axios сообщило, что представитель Вашингтона отложил свою поездку.

Индекс Мосбиржи просел с 2584 пунктов в 11:29 мск до 2560 пунктов в 13:39 мск. К 13:50 мск откорректировался до 2573 пункта.

Индекс РТС снизился с 1004 пунктов до 995 пунктов, после чего тренд также развернулся к росту.

Накануне рынок акций позитивно воспринял новости о возможных переговорах. Индекс Мосбиржи вырос от уровней ниже 2500 пунктов.