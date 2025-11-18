Российский рынок акций вырос на новостях о переговорах США и Украины в Турции

Российский рынок акций отреагировал ростом на фоне сообщений о готовящихся переговорах делегаций США и Украины в Турции. Рост начался в 10:20 мск. Индекс Мосбиржи начал рост ниже уровня 2550 пунктов и к 11:40 поднялся до 2565 пунктов. После небольшой коррекции до 2555 в 12:50 мск индекс продолжил рост.

Аналогичную динамику показал индекс РТС, поднявшись с 967 пунктов до 996 к 12:00. Спустя час индекс оставался выше уровня 990 пунктов.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что 19 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Турцию для встречи с президентом Украины. Владимир Зеленский также подтвердил поездку с целью «активизировать» переговоры и возобновить с Россией обмен пленных.